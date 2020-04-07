След Великден "Пирогов" ще тества целия персонал за антитела

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 39 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 39

„След Великедн мислим да направим едно общо тестуване с бързи тестове на целия персонал в „Пирогов“, за да покажем дали има някакъв имунитет изграден, да имаме реална картина какво се е случило след вече месец и половина в реална битка с коронавируса“. Това съобщи директорът на лечебното заведение проф. Асен Балтов.

Той увери, че в болницата са взети всички мерки и медиците имат защитни костюми.

Проф. Балтов посочи, че по време на великденските празници хората трябва най-стриктно да спазват карантината.

ой отчете, че в спешната болница към момента се лекуват 31 пациенти с коронавирус. 6 от тях са в интензивно отделение. Другите 25 са в средно тежко и тежко състояние с необходимост от кислородна терапия , които се лекуват в отделена клиника, която е само за коронавирус.

„Работата на „Пирогов“ продължава, всеки ден приемаме и спешните пациенти, затова сме направили това разделение на потоците. Държавата е направила каквото трябва. Всеки е важно да направи това, което се иска от него, за да оцелеем и вървим напред“, каза още проф. Асен Балтов.