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Криминална хроника Ямбол - 07.04.2020 г.

07 април 2020 17:37, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 28
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 07.04.2020 г.

 

В РУ Ямбол е започнато досъдебно производство за кражба от търговски обект. На 6 април към 23:20 часа, на тел.112 е постъпил сигнал от охранителна фирма, за това, че на ул.“Милин камък“ в Ямбол, е счупено стъкло на търговски обект и са отнети цигари. Разследването продължава.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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