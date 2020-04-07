Криминална хроника Ямбол - 07.04.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 28 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 28

Информационен бюлетин 07.04.2020 г.

В РУ Ямбол е започнато досъдебно производство за кражба от търговски обект. На 6 април към 23:20 часа, на тел.112 е постъпил сигнал от охранителна фирма, за това, че на ул.“Милин камък“ в Ямбол, е счупено стъкло на търговски обект и са отнети цигари. Разследването продължава.