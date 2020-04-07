Задържаха под стража убиеца от Елхово, умъртвил 42-годишен мъж

Клуб на инвалидите-Сливен преди 16 минути, брой четения: 8 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 8

По искане на Окръжна прокуратура – Ямбол бе взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Стоян Б. (на 19 години). Той е обвинен за това, че умишлено е умъртвил 42-годишен мъж от град Елхово. Престъплението е извършено на 02.04.2020 г. (около 23:30 часа) в гр. Елхово. Престъпното деяние е квалифицирано по чл.115 от НК.

Установено е, че убийството е извършено в къща, в която обвиняемият е живеел. Деянието е осъществено, чрез нанасяне на множество удари с нож в областта на шията и главата на пострадалия. След извършване на убийството Стоян Б. се е укрил, но е установен и задържан (на 03.04.2020 г.) благодарение на отличните действия на служителите от ОД на МВР – Ямбол.

Според прокурора, налице е обосновано предположение за това, че Стоян Б. е извършил престъплението, в което е обвинен. Представителят на държавното обвинение е категоричен, че Стоян Б. би могъл да се укрие или да извърши ново престъпление.

Съдът прие мотивите на прокурора и задържа под стража обвиняемия.

Определението на Окръжен съд – Ямбол може да бъде обжалвано пред Апелативен съд – Бургас.