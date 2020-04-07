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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Ямболската болница ще получи респиратор, дарен от депутат

07 април 2020 20:03, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 12 минути, брой четения: 14
Респиратор

Народният представител започна акция по даряване на респиратори за десетки градове в страната. Ямбол е един от тях. Стойността на даренията от Делян Пеевски е за над 3 милиона лева, научи Радио 999.

От 8 април ще започне доставката на респираторните апарати по график в различни градове. Ден по-късно в Стара Загора и Благоевград ще започне тяхното монтиране. В Ямбол апаратът за обдишване ще пристигне в МБАЛ „Св. Пантелеймон” на 10 април, а монтажът ще се извърши на следващия ден. Дарение ще получат след това Бургас, Варна и други областни центрове.

Източник: Радио 999

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