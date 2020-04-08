Цитат на деня: Любен Дилов син

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Трудът е направил от маймуната човек, а от магарето - транспорт. На кой каквото му се падне... Както казват далтонистите, животът е като дъга - ту черно, ту бяло!