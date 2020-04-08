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Общо 581 случая на Covid-19 у нас

08 април 2020 08:10, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 16 минути, брой четения: 15
Коронавирус

Към днешния ден за денонощието има 16 новооткрити случая на Covid-19 от изследвани 496 проби, в болница са приети шест души, съобщи днес на редовния си брифинг ръководителят на Националния оперативен щаб генерал проф. Венцислав Мутафчийски.

Общо заболелите са 581. Увеличението спрямо вчера е 2,8, докато вчера спрямо ден по-рано бе 4,6 на сто.

Няма нови засегнати области.

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