Днес изписват първите двама излекувани пациенти с коронавирус в Сливен

Сливен Медия преди 20 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 18

Изписват днес мъжът и неговата съпруга, които първи постъпиха с диагноза коронавирус в Отделението по инфекциозни болести на МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен. Пациентите имат по две отрицателни проби с PCR тестове и ще продължат симптоматично лечение в дома си. От РЗИ е връчено предписание за поставянето им под карантина в следващите 28 дни, както е разписано по протокол.