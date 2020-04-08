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Д-р Тимен Тимев: Коронавирусът и защо Светът е в изолация? (ИНТЕРВЮ)

08 април 2020 09:19, Ерма Иванова (Клуб Оптимист)
Излъчване: Клуб Оптимист преди 39 минути, брой четения: 20
Д-р Тимен Тимев

Интервю с психиатъра, писател и квантов физик д-р Тимен Тимев.

 

 

 

 

 

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