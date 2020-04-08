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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Изписват днес мъжът и неговата съпруга, които първи постъпиха с диагноза коронавирус в сливенската областна болница

08 април 2020 09:21, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 минути, брой четения: 28
МБАЛ "Д-р Иван Селимински" Сливен

Изписват днес мъжът и неговата съпруга, които първи постъпиха с диагноза коронавирус в Отделението по инфекциозни болести на МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен. Пациентите имат по две отрицателни проби с PCR тестове и ще продължат симптоматично лечение в дома си. От РЗИ е връчено предписание за поставянето им под карантина в следващите 28 дни, както е разписано по протокол.

Снимка: Станимир Петков

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