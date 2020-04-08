Изписват днес мъжът и неговата съпруга, които първи постъпиха с диагноза коронавирус в сливенската областна болница

Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 28

Изписват днес мъжът и неговата съпруга, които първи постъпиха с диагноза коронавирус в Отделението по инфекциозни болести на МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен. Пациентите имат по две отрицателни проби с PCR тестове и ще продължат симптоматично лечение в дома си. От РЗИ е връчено предписание за поставянето им под карантина в следващите 28 дни, както е разписано по протокол.