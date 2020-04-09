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Елеазар Хараш: Бог иска Промяна! (ИНТЕРВЮ за вируса - част 2)

09 април 2020 09:23, Ерма Иванова (Клуб Оптимист)
Излъчване: Клуб Оптимист преди около 1 час, брой четения: 30
Елеазар Хараш

Интервю с Елеазар Хараш по темата за вируса и пандемията, като пътеводители към Бога - вируса като проява на Божият Гняв, зад който стои Божията Милост, целяща да спаси хората от тотално пропадане.

 

 

 

 

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