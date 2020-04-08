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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Задържаха двама мъже за побой над 61-годишен в село Стара река

08 април 2020 10:05, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 25
Задържаха двама мъже за побой над 61-годишен в село Стара река

Криминалисти на участък „Запад“ работят по случай на причинена телесна повреда. На 6 април, в 21,00 часа, в село Стара река, след сбиване е причинена телесна повреда на 61-годишен мъж от село Светославци, общ. Елена.

След проведените издирвателни действия в РУ-Сливен са задържани двама мъже. Работата по случая продължава. Образувано е досъдебно производство.

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