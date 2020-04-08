Неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа във вилната зона на Сливен

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 28 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 28

Служители на РУ-Сливен работят по установен случай на неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа. На 7 април при проверка в имот, намиращ се в местност „Терасите“ край Сливен, е установено неправомерно присъединяване.

Вила, собственост и обитавана от 68-годишен мъж, е захранвана с ел.енергия, която не минава през електромер и не се отчита консумираната.

По случая е образувано досъдебно производство.