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Неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа във вилната зона на Сливен

08 април 2020 10:09, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 28
Неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа във вилната зона на Сливен

Служители на РУ-Сливен работят по установен случай на неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа. На 7 април при проверка в имот, намиращ се в местност „Терасите“ край Сливен, е установено неправомерно присъединяване.

Вила, собственост и обитавана от 68-годишен мъж, е захранвана с ел.енергия, която не минава през електромер и не се отчита консумираната.

По случая е образувано досъдебно производство.

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