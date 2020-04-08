По-кратка пролетна ваканция за учениците

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 43 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 43

По-кратка пролетна ваканция за учениците от 1 до 12 клас. Решението е на министъра на образованието Красимир Вълчев.

За него ръководствата на училищата са били уведомени със заповед. Почивните дни ще са от 17 до 20 април, включително.

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