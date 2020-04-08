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По-кратка пролетна ваканция за учениците

08 април 2020 19:45, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 43
Ученичка

По-кратка пролетна ваканция за учениците от 1 до 12 клас. Решението е на министъра на образованието Красимир Вълчев.

За него ръководствата на училищата са били уведомени със заповед. Почивните дни ще са от 17 до 20 април, включително.

Файлове

Заповед на министъра на образованието относно ученическата ваканция [88.1KB]

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