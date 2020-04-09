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Четири дни пролетна ваканция

09 април 2020 09:23, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 33
Четири дни пролетна ваканция

Пролетната ваканция за учениците от 1 до 12 клас ще продължи от 17 до 20 април включително. Това става ясно от заповед на министъра на образованието Красимир Вълчев.

Ръководствата на училищата вече са уведомени. Ваканцията съвпада с официалните почивни дни около Великден.

Съкращаването ѝ се налага заради необходимост от компенсиране на пропуснатото учебно съдържание, се казва в заповедта.

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