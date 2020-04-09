Пролетни температури и много слънце в четвъртък

Клуб на инвалидите-Сливен преди 39 минути, брой четения: 37 Излъчване:преди 39 минути, брой четения: 37

Днес отново ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в Югоизточна България до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°, съобщават от НИМХ.

Атмосферното налягане още малко ще се понижи, но ще остане по-високо от средното за месеца.

Над Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен североизточен, след обяд изток-югоизточен вятър. Максималните температури на въздуха ще бъдат 13°-17°. Температурата на морската вода е 9-11°.

Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Над планините също ще бъде слънчево. Ще духа до умерен вятър от изтоксевероизток. Максимална температура на височина 1200 метра около 10°, на 2000 метра – около 3°.

В Сливен ще бъде слънчево с умерен вятър от североизток. Минималната температура ще е 6°, а максималната 19°.