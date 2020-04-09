Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Откраднаха лек автомобил в сливенския квартал "Даме Груев"

09 април 2020 10:23, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 38
Откраднаха лек автомобил в сливенския квартал "Даме Груев"

Лек автомобил „ВАЗ 21061“ е бил откраднат вчера от обособен паркинг в сливенския квартал „Даме Груев“. Сигналът е подаден на 8 април от 58-годишната собственичка. Извършен е оглед, разпитани са свидетели, образувано е досъдебно производство.

« предишнаследваща »


 