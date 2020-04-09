Откраднаха лек автомобил в сливенския квартал "Даме Груев"

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 38 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 38

Лек автомобил „ВАЗ 21061“ е бил откраднат вчера от обособен паркинг в сливенския квартал „Даме Груев“. Сигналът е подаден на 8 април от 58-годишната собственичка. Извършен е оглед, разпитани са свидетели, образувано е досъдебно производство.