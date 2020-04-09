В петък остава слънчево и топло с температури до 24 градуса

Клуб на инвалидите-Сливен преди 41 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 41 минути, брой четения: 28

През нощта ще бъде ясно и тихо. Минималните температури ще бъдат между 2 и 7 градуса.

В петък ще е слънчево, след пладне в Северна България ще се появи разкъсана и висока облачност. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Дневните температури слабо ще се повишат и максималните ще бъдат от 19 до 24 градуса, съобщават от НИМХ.

В Сливен ще бъде слънчево с умерен вятър от северозапад. Минималната температура ще е 4 градуса, а максималната 21.