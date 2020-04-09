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Сливен. Новини от източника. Последни новини

В петък остава слънчево и топло с температури до 24 градуса

09 април 2020 18:48, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 41 минути, брой четения: 28
Времето за 10.04.2020 г.

През нощта ще бъде ясно и тихо. Минималните температури ще бъдат между 2 и 7 градуса.

В петък ще е слънчево, след пладне в Северна България ще се появи разкъсана и висока облачност. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Дневните температури слабо ще се повишат и максималните ще бъдат от 19 до 24 градуса, съобщават от НИМХ.

В Сливен ще бъде слънчево с умерен вятър от северозапад. Минималната температура ще е 4 градуса, а максималната 21.

Снимка: pixabay.com

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