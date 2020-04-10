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Цитат на деня: Николай Хайтов

10 април 2020 07:25, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 15 минути, брой четения: 9
Николай Хайтов

Българинът има нещо общо с лисицата: точно когато я мислиш за умряла, тя хукне. Много пъти това ни е спасявало, дано и този път да ни спаси от нашите и чуждите гробари, които са се хванали вече за лопатите. Нацията ни сега е в безпътица, но не е безпътна.

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