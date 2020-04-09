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Сливен. Новини от източника. Последни новини

79 - годишният Руси Русев дари пенсията си на МБАЛ “Хаджи Димитър” в Сливен

09 април 2020 21:51, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 19 минути, брой четения: 23
МБАЛ “Хаджи Димитър”

Пенсионер дари 800 лв. на многопрофилната болница „Хаджи Димитър” в Сливен, за да подпомогне изграждането на специализирана лаборатория за тестване на COVID – 19, съобщиха от лечебното заведение.

В лабораторията, която се очаква да заработи скоро, ще се тестват жителите на сливенска област, се разбира още от съобщението.

От МБАЛ “Хаджи Димитър” – Сливен благодарят на 79 годишния Руси Русев за оказаната подкрепа в този труден за всички момент.

Източник: "За истината"

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