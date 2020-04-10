Досъдебно производство срещу 24-годишна, занимавала се системно с просия в Сливен

Сливен Медия преди 15 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 11

На 9 април в РУ-Сливен е образувано досъдебно производство срещу жена на 24 години. От извършените процесуално-следствени действия се установява, че Е.Х. от град Сливен системно се занимава с просия на територията на града.

По случая работят служители на участък „Надежда“, група „Охрана на обществения ред“ и отдел „Разследване“.