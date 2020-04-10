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Трима са задържани за кражба на лек автомобил в кв. "Даме Груев"

10 април 2020 10:10, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 32 минути, брой четения: 20
Трима са задържани за кражба на лек автомобил

Трима са задържани за кражба на лек автомобил, броени часове след получаване на сигнала. На 8 април служители на сектор „Криминална полиция“ към РУ-Сливен започват работа по заявление за кражба на лек автомобил „ВАЗ“. Автомобилът е собственост на 58-годишна жена от град Сливен, паркиран в квартал „Даме Груев“.

След предприетите издирвателни действия, няколко часа след получаване на сигнала, автомобилът е намерен. За извършеното престъпление са задържани трима криминално проявени мъже на 21, 20 и 19 години от град Сливен.

Работата по досъдебното производство продължава.

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