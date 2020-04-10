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Микробус катастрофира на магистрала "Тракия", водачът загина
Микробус е самокатастрофирал на магистрала "Тракия", водачът е починал на място, съобщиха от МВР.
Сигнал за пътен инцидент в района на 71 км на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас е подаден тази сутрин около 5:25 часа. На място е установено, че микробус е самокатастрофирал извън пътното платно. Водачът е починал на място.
Движението при км 71 на автомагистрала "Тракия" в посока Бургас е ограничено, съобщиха от пресцентъра на агенция "Пътна инфраструктура".
На местопроизшествието се извършва оглед. До приключване на процесуално-следствените действия движението се отклонява при .в. Церово по път III-803 -Лесичево - п.в. Калугерово и обратно и се регулира от полицейски служители.
Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват указанията на "Пътна полиция".
Източник: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/mikrobus-katastrofira-na-magistrala-trakiia-vodachyt-e-zaginal-2221116
Снимка: pixabay.com