Микробус катастрофира на магистрала "Тракия", водачът загина

Клуб на инвалидите-Сливен преди 17 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 17 минути, брой четения: 23

Микробус е самокатастрофирал на магистрала "Тракия", водачът е починал на място, съобщиха от МВР.

Сигнал за пътен инцидент в района на 71 км на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас е подаден тази сутрин около 5:25 часа. На място е установено, че микробус е самокатастрофирал извън пътното платно. Водачът е починал на място.

Движението при км 71 на автомагистрала "Тракия" в посока Бургас е ограничено, съобщиха от пресцентъра на агенция "Пътна инфраструктура".

На местопроизшествието се извършва оглед. До приключване на процесуално-следствените действия движението се отклонява при .в. Церово по път III-803 -Лесичево - п.в. Калугерово и обратно и се регулира от полицейски служители.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват указанията на "Пътна полиция".