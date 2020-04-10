Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Микробус катастрофира на магистрала "Тракия", водачът загина

10 април 2020 11:57, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 17 минути, брой четения: 23
Полицейски автомобил

Микробус е самокатастрофирал на магистрала "Тракия", водачът е починал на място, съобщиха от МВР.

Сигнал за пътен инцидент в района на 71 км на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас е подаден тази сутрин около 5:25 часа. На място е установено, че микробус е самокатастрофирал извън пътното платно. Водачът е починал на място.

Движението при км 71 на автомагистрала "Тракия" в посока Бургас е ограничено, съобщиха от пресцентъра на агенция "Пътна инфраструктура".

На местопроизшествието се извършва оглед. До приключване на процесуално-следствените действия движението се отклонява при .в. Церово по път III-803 -Лесичево - п.в. Калугерово и обратно и се регулира от полицейски служители.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват указанията на "Пътна полиция".

« предишнаследваща »


 