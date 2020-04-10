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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Криминална хроника Ямбол - 10.04.2020 г.

10 април 2020 12:40, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 25
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 10.04.2020 г.

 

Служители от РУ-Елхово разследват кражба от частен имот в село Попово. Вчера в полицията постъпил сигнал, че за времето от 26 март до 9 април, чрез взлом на входни врати е проникнато в къщата, собственост на жителка на селото, и е извършена кражба на телевизор, стерео уредба, електрическа скара и микровълнова фурна. На местопроизшествието е извършен оглед от дежурна оперативна група, образувано е дъсдебно производство.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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