Криминална хроника Ямбол - 10.04.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 25 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 25

Информационен бюлетин 10.04.2020 г.

Служители от РУ-Елхово разследват кражба от частен имот в село Попово. Вчера в полицията постъпил сигнал, че за времето от 26 март до 9 април, чрез взлом на входни врати е проникнато в къщата, собственост на жителка на селото, и е извършена кражба на телевизор, стерео уредба, електрическа скара и микровълнова фурна. На местопроизшествието е извършен оглед от дежурна оперативна група, образувано е дъсдебно производство.