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Коронавирусът отне живота на 44-годишна в Сливен

10 април 2020 15:06, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 11 минути, брой четения: 27
Коронавирусът отне живота на 44-годишна в Сливен

44-годишна жена е починала в Сливен след усложнения от коронавирус. Това потвърдиха от областната болница. За заболяването бе съобщено на 9 април. Заразената е починала тази сутрин след пресконференцията на Националния оперативен щаб.

Починалата е от квартал „Речица“, била е на хемодиализа и развила двустранна пневмония.

Общо 11 доказаните случаи на коронавирус в Сливен. Двама от пациентите вече са изписани. Останалите се лекуват в Инфекциозното отделение на болницата в Сливен.

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