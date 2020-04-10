Коронавирусът отне живота на 44-годишна в Сливен

Сливен Медия преди 11 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 27

44-годишна жена е починала в Сливен след усложнения от коронавирус. Това потвърдиха от областната болница. За заболяването бе съобщено на 9 април. Заразената е починала тази сутрин след пресконференцията на Националния оперативен щаб.

Починалата е от квартал „Речица“, била е на хемодиализа и развила двустранна пневмония.

Общо 11 доказаните случаи на коронавирус в Сливен. Двама от пациентите вече са изписани. Останалите се лекуват в Инфекциозното отделение на болницата в Сливен.