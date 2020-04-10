Тази сутрин почина 44-годишната жена от село Речица, която бе приета вчера в сливенската областна болница с диагноза коронавирус

Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 37 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 37

Тази сутрин почина 44-годишната жена от село Речица, която бе приета вчера в сливенската областна болница с диагноза коронавирус. Това е станало след редовния брифинг на Националния оперативен щаб.

Жената е от квартал „Речица“. Имала е двустранна пневмония и е била на хемодиализа.

Новината бе потвърдена от МБАЛ „Д-р Иван Селимински".