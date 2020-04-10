Цвета Караянчева свиква извънредно заседание на парламента, ще решават за три закона

Клуб на инвалидите-Сливен преди 46 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 46 минути, брой четения: 26

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева свиква извънредно заседание на парламента на 14 април от 13:00 часа.

В дневния ред са обсъждането на второ четене на промени в Закона за енергетиката, в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.