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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Цвета Караянчева свиква извънредно заседание на парламента, ще решават за три закона

10 април 2020 20:36, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 46 минути, брой четения: 26
Народно събрание

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева свиква извънредно заседание на парламента на 14 април от 13:00 часа.

В дневния ред са обсъждането на второ четене на промени в Закона за енергетиката, в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

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