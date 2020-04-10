Уикендът започва със слънчево време, но в следобедните часове на отделни места ще се заоблачи и превали

Клуб на инвалидите-Сливен преди 31 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 31 минути, брой четения: 31

През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. В събота ще преобладава слънчево време. След обяд над планинските райони в централната част от страната ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали дъжд. Северозападният вятър постепенно ще се ориентира от изток-североизток – ще е слаб до умерен.Минималните температури ще са между 3 и 8 градуса, а максималните от 17 до 22 градуса, съобщават от НИМХ.

В Сливен ще бъде слънчево с минимална температура 5 градуса и максимална 19. Ще духа слаб, до умерен вятър от североизток.