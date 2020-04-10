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Уикендът започва със слънчево време, но в следобедните часове на отделни места ще се заоблачи и превали

10 април 2020 21:21, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 31 минути, брой четения: 31
Времето за 11.04.2020 г.

През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. В събота ще преобладава слънчево време. След обяд над планинските райони в централната част от страната ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали дъжд. Северозападният вятър постепенно ще се ориентира от изток-североизток – ще е слаб до умерен.Минималните температури ще са между 3 и 8 градуса, а максималните от 17 до 22 градуса, съобщават от НИМХ.

В Сливен ще бъде слънчево с минимална температура 5 градуса и максимална 19. Ще духа слаб, до умерен вятър от североизток.

Снимка: pixabay.com

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