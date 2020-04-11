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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Спряха единия блок на АЕЦ „Козлодуй“ за планов ремонт

11 април 2020 14:56, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 43 минути, брой четения: 35
АЕЦ-Козлодуй

На 11 април 2020 г. по график започна плановият годишен ремонт на пети блок на АЕЦ „Козлодуй”, съобщиха от централата.

По време на престоя ще бъдат изпълнени необходимите ремонтни работи, профилактика на оборудването и на системите на блока, както и презареждане на реактора със свежо ядрено гориво за новата 27-ма горивна кампания. Ще бъдат реализирани предвидените дейности и модификации, свързани с дългосрочната експлоатация на ядреното съоръжение.

Предвижда се плановият годишен ремонт на пети блок да продължи до втората половина на месец май.

Шести блок на АЕЦ „Козлодуй” работи с пълно натоварване на мощността.

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