Спряха единия блок на АЕЦ „Козлодуй“ за планов ремонт

Клуб на инвалидите-Сливен преди 43 минути, брой четения: 35 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 35

На 11 април 2020 г. по график започна плановият годишен ремонт на пети блок на АЕЦ „Козлодуй”, съобщиха от централата.

По време на престоя ще бъдат изпълнени необходимите ремонтни работи, профилактика на оборудването и на системите на блока, както и презареждане на реактора със свежо ядрено гориво за новата 27-ма горивна кампания. Ще бъдат реализирани предвидените дейности и модификации, свързани с дългосрочната експлоатация на ядреното съоръжение.

Предвижда се плановият годишен ремонт на пети блок да продължи до втората половина на месец май.

Шести блок на АЕЦ „Козлодуй” работи с пълно натоварване на мощността.