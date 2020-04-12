Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен Медия
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Премиерът Бойко Борисов и министърът на земеделието Десислава Танева посетиха "Аглика Трейд" в Твърдица
Премиерът Бойко Борисов е на посещение в текстилен завод "Аглика Трейд" в Твърдица, заедно с него е министърът на земеделието Десислава Танева и шефът на ГДПБЗН Николай Николов.
10 600 м на ден се тъкат в завода, информираха Борисов. "Как сте, булки? Имате маски! Браво!", поздрави премиерът работнички в завода.
От завода обясниха точно как е направен един костюм. В помощ се е притекъл и Националният щаб за борба с коронавируса.
"Затова нашите лекари трябва да бъдат абсолютно спокойни", заявиха от завода.
Борисов съобщи, че Германия иска да закупи 50 000 такива облекла от фирмата в Твърдица. "След като осигурим нашите сестри, може да правите бизнес", заяви премиерът.
Шефът на ГДПБЗН Николай Николов пробва един костюм, за да се убеди колко качествено е направен.
"От миграцията ги спасих българите, сега остана и от това да ги спася", каза Бойко Борисов. Той обаче заяви, че най - лошото е, че няма лекарство за лечение.
"Вчера говорих, говорих, молих се. Дори Камен Донев ми завидя. Здравето... Искам да ви опазя живи, а после едно по едно всичко ще се оправи", заяви той и обясни, че бизнесът се нагажда лека полека, а за турзима - проблемът е в световен мащаб и ще се намери решение скоро за него.