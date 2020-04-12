Премиерът Бойко Борисов и министърът на земеделието Десислава Танева посетиха "Аглика Трейд" в Твърдица

Сливен Медия преди 27 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 16

Премиерът Бойко Борисов е на посещение в текстилен завод "Аглика Трейд" в Твърдица, заедно с него е министърът на земеделието Десислава Танева и шефът на ГДПБЗН Николай Николов.

10 600 м на ден се тъкат в завода, информираха Борисов. "Как сте, булки? Имате маски! Браво!", поздрави премиерът работнички в завода.

От завода обясниха точно как е направен един костюм. В помощ се е притекъл и Националният щаб за борба с коронавируса.

"Затова нашите лекари трябва да бъдат абсолютно спокойни", заявиха от завода.

Борисов съобщи, че Германия иска да закупи 50 000 такива облекла от фирмата в Твърдица. "След като осигурим нашите сестри, може да правите бизнес", заяви премиерът.

Шефът на ГДПБЗН Николай Николов пробва един костюм, за да се убеди колко качествено е направен.

"От миграцията ги спасих българите, сега остана и от това да ги спася", каза Бойко Борисов. Той обаче заяви, че най - лошото е, че няма лекарство за лечение.

"Вчера говорих, говорих, молих се. Дори Камен Донев ми завидя. Здравето... Искам да ви опазя живи, а после едно по едно всичко ще се оправи", заяви той и обясни, че бизнесът се нагажда лека полека, а за турзима - проблемът е в световен мащаб и ще се намери решение скоро за него.