Британската аристократка и руският олигарх - живот в лукс и смъртни заплахи

Вероятно сте чували за "враговете на руската държава" и тяхната... не особено приятна съдба. Обстоятелствата около смъртта на критично настроените към Кремъл Борис Березовски и Борис Немцов и до днес остават неизяснени, а отравянето на Сергей Скрипал преди две години обтегна допълнително отношенията между Русия и Запада.

Необикновеният живот на един от т.нар. руски врагове вдъхновява документалния филм "Графинята и руският милиардер" (The Countess and the Russian Billionaire), излъчван през април по британската телевизия BBC Two и в BBC iPlayer.

Историята разказва за приказния луксозен живот на руски олигарх и британска аристократка, които мислят, че имат всичко, от което се нуждаят. До един момент обаче...

Графиня Александра Толстой е аристократична англичанка, израснала в охолство, издържана от баща си - далечен роднина на автора Лев Толстой.

Тя посещава елитно училище-интернат, след това работи като брокер, а скоро започва собствен туристически бизнес. Пътува много и има възможност да изучава и опознава страните от бившия СССР Туркменистан и Киргизстан.

През 2008 г. се появява и нейният "рицар в блестящи доспехи" Сергей Пугачов - един от най-богатите мъже в Русия по онова време. Запознават се, когато той я наема за учител по английски. Любовта пламва скоро след това - силна и споделена. Тя се влюбва в дълбоките му зелени очи и поддържани грижливо брада и мустаци, както сама ги описва.

"Беше толкова романтично, никога не съм чувствала такава връзка с някого", спомня си графинята, която междувременно се е развела.

В рамките на година от първата им среща, се ражда първото им дете. Заживяват в Челси, Лондон - в обширен дом и завиден лукс. Имат личен асистент, двама шофьори, две домакини, английска и руска бавачки, както и домашен учител по френски език. Купуват и съседната къща.

"Животът ни не би могъл да бъде по-добър", разказва Пугачов. Младото семейство разделя времето си между Москва, Лондон и Париж.

"Той ми даваше кредитната си карта и отивах да пазарувам. Можех да правя каквото си искам. Имах и частен самолет. Само трябваше да опаковам куфара, за да отида където и да е", казва Александра.

Двойката разполага и със семейно жилище в Батърси, Лондон за 15 млн. долара, имение с площ от 200 акра в Хартфордшър, Англия, и вила на карибски плаж за 40 млн. долара.

След няколко години приказен живот обаче в Русия настроенията започва да се променят, а президентът Владимир Путин започва да се обръща срещу бившите си съюзници - олигарси като Сергей Пугачов.

Самият Пугачов натрупва огромното си богатство от 15 млрд. долара в посткомунистическа Русия като собственик на въглищна мина, корабостроителници, дизайнерски марки и една от най-големите частни банки в Русия - Межпромбанк.

С руския президент са достатъчно близки, че да ходят на почивки заедно. А след като неведнъж дава заеми на правителството, Пугачов си печели прозвището "банкера на Путин".

Държавният глава обаче не одобрил връзката на банкера с Александра Толстой. Реакцията му била на истинска изненада. "Защо? Тя е англичанка. Толкова странно. В Русия има 140 милиона души, това е луда идея", били думите на Путин.

През 2006 г. Русия приема закон, който дава на агентите си право да елиминират врагове на държавата в чужбина. Не след дълго вниманието на Русия се насочва към Пугачов и неговите милиарди. През 2008 г. банката на Пугачов има проблеми и руската държава отпуска заем от 1 млрд. долара. Въпреки спасителната намеса, Межпромбанк фалира две години по-късно.

Пугачов твърди, че е продал банката години преди фалита, но съдът го признава за отговорен за загубите и той напуска Русия.

По думите му е бил заплашен от руската Агенция за гарантиране на влоговете да погаси кредита от 1 млрд. долара. Бил поканен в ресторант, където му дали ултиматум да плати 350 млн. долара веднага или ще убият него или семейството му.

"Ако искате, можем да отрежем пръста на сина ви и да го изпратим", цитира думите им Пугачов.

От агенцията отричат ​​това да се е случвало. Сигурно е обаче, че Пугачов отказва да върне парите.

През следващите няколко години започват да "падат" някои от "враговете" на руската държава. През 2012 г. руският банкер в изгнание Александър Перепиличний умира, докато тича близо до имението си в Съри, Англия. Година по-късно известният противник на режима на Путин - Борис Березовски, е намерен мъртъв в дома си в английския град Аскът. А през 2015 г. водещият руски опозиционен политик Борис Немцов беше застрелян в Москва.

Руската държава, с помощта на британския съд, продължава да преследва Сергей Пугачов за дълговете от 1 милиард долара, както и за загубите на банката. Активите на Пугачов в целия свят са замразени, а паспортите му иззети.

След като по-късно бяга във вилата си във Франция, Пугачов съди руската държава за фалита си.

С постоянното криене и преследване на семейството ѝ, Александра Толстой започва да си дава сметка колко е опасно за нея и децата ѝ да остане със съпруга си. Когато той я моли да заживеят за постоянно във Франция с трите им деца, тя отказва.

"Сергей избухна и ме нападна. Заключи децата в друга стая и заключи паспортите ми - моя и на децата, в сейфа си", спомня си тя. Това за нея е моментът, в който най-ясно осъзнава, че не са в безопасност. През пролетта на 2016 г. напуска вилата заедно с децата и никога повече не се връща. От този момент и тя, и децата остават без всякаква издръжка.

"Някои хора ме гледат и мислят, че животът ми е лесен, че децата ми имат късмет и са привилегировани. Но не са. Най-голямата привилегия е да живеете сигурно в щастливо семейство", казва тя със сълзи на очи.

Руската държава взела семейното им жилище и го пуснала на продан. Предложили ѝ сделка да остане в къщата за година, ако се съгласи да няма финансови претенции към Пугачов.

В случай, че откаже, има ден да напусне къщата. Което я изправя пред най-страшния ѝ кошмар - без пари и без място, където да живеят с децата.

През последните две десетилетия се случват серия от смъртни случаи по улиците на Великобритания. Британското вътрешно министерство се налага да преразгледа съмнителни 14 случая, които по неясни начини са определени като инфаркти, самоубийства, злополуки и смърт по естествени причини. През 2018 г. се случва и отравянето на бившия руски двоен агент във Великобритания Сергей Скрипал. Някои твърдят, че те представляват модел на държавно спонсорирани убийства. Което поставя отношенията между Великобритания и Русия на нов етап.

Днес Пугачов живее сам във френската си вила - решение, за което по думите му са го принудили руските власти.

Харчи в момента и последните си 70 млн. долара. Надеждата му е в близко бъдеще децата му да са щастливи заедно с него и "всичко да бъде наред". Те не са се виждали от 2016 г.

Александра Толстой пък прекарва колкото е възможно повече време в къщичката си в Оксфордшир с децата си.

За него тя им разказва, че той първо трябва да уреди положението, в което се намира и може би, когато пораснат, те сами ще го намерят. Майка им отново се заема с туристическия си бизнес, води конни експедиции из Киргизстан и редовно пътува до Русия.

"Обичам Русия толкова много. Странно, но връзката ми с руското правителство е по-добра, отколкото със Сергей", споделя Александра. Отхвърлила е предишния луксозен живот. Дори сега признава, че мрази всички тези неща, защото са "свързани с живот, който не ми харесваше". А по отношение на Сергей е категорична - той е минало.