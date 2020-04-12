29-ата жертва на COVID-19 в България - това е мъж на 58 години

Клуб на инвалидите-Сливен преди 20 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 24

По-рано тази сутрин 58-годишен мъж, заразен с COVID-19, почина в хасковска болница. Така смъртните случаи на коронавируса в България са вече 29 души.

Пациентът е приет в инфекциозното отделение на болницата на 4 април.

Мъжът страдаше от ХОББ, диабет, астма и хипертония. Поради затруднено дишане и сложна пневмония, той е отведен в интензивно отделение на 9 април, където е настанен на вентилация.