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Хипермаркетите ще продават само българско агнешко за Великден
Всички големи търговски вериги за Великден ще продават само българско агнешко. Това обяви изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Йордан Матеев пред Нова тв.
Кризата с коронавируса удари всички сектори на икономиката, включително и земеделието. За да отговори на нуждите на земеделието, ресорното министерство реши да задължи големите вериги да отделят 50% от площта си за местни стоки. Това провокира задочен спор между държавата и търговците.
"Българското селско стопанство има много сериозни проблеми. Не можем да прехвърляме отговорността за тях на големите търговски обекти. Те се решават с държавни политики", обясни Матеев.
"Търговските вериги са по-скоро партньори. Ние можем само да помагаме. 70% от рафтовете в големите търговски вериги са с български стоки. Кризата може да има положителен ефект върху увеличаване на дела на българските производители. Време е за солидарност и подкрепа на българското производство", заяви той.
От името на големите вериги, директорът на Сдружението за модерна търговия призова потребителите да избират родното производство и да бъдат солидарни.
Източник: https://www.novinite.bg/articles/187887/Hipermarketite-shte-prodavat-samo-balgarsko-agneshko-za-Velikden