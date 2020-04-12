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Хипермаркетите ще продават само българско агнешко за Великден

12 април 2020 15:28, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 33 минути, брой четения: 32
Агнешко месо

Всички големи търговски вериги за Великден ще продават само българско агнешко. Това обяви изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Йордан Матеев пред Нова тв.

Кризата с коронавируса удари всички сектори на икономиката, включително и земеделието. За да отговори на нуждите на земеделието, ресорното министерство реши да задължи големите вериги да отделят 50% от площта си за местни стоки. Това провокира задочен спор между държавата и търговците.

"Българското селско стопанство има много сериозни проблеми. Не можем да прехвърляме отговорността за тях на големите търговски обекти. Те се решават с държавни политики", обясни Матеев.

"Търговските вериги са по-скоро партньори. Ние можем само да помагаме. 70% от рафтовете в големите търговски вериги са с български стоки. Кризата може да има положителен ефект върху увеличаване на дела на българските производители. Време е за солидарност и подкрепа на българското производство", заяви той.

От името на големите вериги, директорът на Сдружението за модерна търговия призова потребителите да избират родното производство и да бъдат солидарни.

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