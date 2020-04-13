Цитат на деня: Микеланджело

Сливен Медия преди 31 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 31 минути, брой четения: 9

По-голямата опасност за мнозина от нас не е, че целта ни е твърде висока и се проваляме, а че е твърде ниска и я постигаме.