Жена от Хисаря почина от коронавирус в пловдивска болница. Починалите в страната вече са 30

Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 26

69-годишна жена от Хисаря, заразена с COVID-19 почина в пловдивската болница "Каспела", съобщиха от РЗИ-Пловдив за DarikNews. Жената бе приета в болницата преди десетина дни в болницата, но е била със съпътстващи заболявания. Тя е починала днес около 15:00 часа.

Жената е втората жертва на коронавирусната инфекция в Пловдив. С нея починалите в страната вече са 30. Вчера в УМБАЛ "Пълмед" издъхна 73-годишен мъж от Пещера, който е бил приет в лечебното заведение, след като се влошил.