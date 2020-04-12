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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Жена от Хисаря почина от коронавирус в пловдивска болница. Починалите в страната вече са 30

12 април 2020 20:12, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 26
Коронавирус

69-годишна жена от Хисаря, заразена с COVID-19 почина в пловдивската болница "Каспела", съобщиха от РЗИ-Пловдив за DarikNews. Жената бе приета в болницата преди десетина дни в болницата, но е била със съпътстващи заболявания. Тя е починала днес около 15:00 часа.

Жената е втората жертва на коронавирусната инфекция в Пловдив. С нея починалите в страната вече са 30. Вчера в УМБАЛ "Пълмед" издъхна 73-годишен мъж от Пещера, който е бил приет в лечебното заведение, след като се влошил.

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