Емоционален призив от български лекари

Сливен Медия преди 14 минути, брой четения: 8 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 8

В неделя, точно в 21 ч., екипите на много болници в страната излязоха пред лечебните заведения и аплодираха българите, които се вслушват в призивите им и си остават вкъщи. Жестът на благодарност е към хората, проявяващи отговорност и солидарност, информира NOVA.

„Бъдете и Вие отговорни и солидарни, останете си вкъщи! Благодарим Ви!”, написаха медиците от „Пирогов” на страницата на лечебното заведение в социалната мрежа Фейсбук.

Същото направиха и лекарите от ВМА.

„Благодарим, че останахте вкъщи! Всичко ще бъде наред”, написаха от Военномедицинската болница.

В трогателната акция се включиха медици от ВМА, „Пирогов”, УМБАЛ „Александровска”, УМБАЛ „Св.Анна”, УМБАЛ „Софиямед”, Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда, ЦСМП – София, МБАЛ „Бургасмед”, УМБАЛ „Св.Георги”, МБАЛ-Хасково, УМБАЛ „Проф.д-р Ст. Киркович”, Болница Маджуров-Бургас, УМБАЛ „Дева Мария” – Бургас, МБАЛ „Здраве” – Пазарджик, УМБАЛ „Св.Марина” – Варна, УМБАЛ „Д-р Георги Странски” – Плевен, Лайф Хоспитал – Бургас.

Списъкът на болниците публикува във Фейсбук профила си директорът на болница „Александровска” проф. д-р Костадин Ангелов. И допълни:

„Благодарим Ви, че избрахте Живота! Благодарим Ви, че мислите и за нас!

Ние оставаме в болниците, а Вие си останете вкъщи и НАКРАЯ ВСИЧКО ЩЕ БЪДЕ НАРЕД!”.