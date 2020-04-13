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Слънчево начало на новата седмица

13 април 2020 08:57, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 19 минути, брой четения: 21
Времето за 13 април 2020 г.

Днес ще бъде предимно слънчево, но от северозапад облачността, средна и висока ще се увеличава. Ще се задържи почти без валежи. Ще духа слаб, предимно югозападен вятър. По-топло с максимални температури между 19° и 24°, по-ниски по морското крайбрежие, съобщават от НИМХ.

Над Черноморието ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността в следобедните часове. Ще духа до умерен юг-югоизточен вятър. Максимални температури между 14° и 18°. Температурата на морската вода е 11- 12°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Над планините преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд облачността ще се увеличи, но валежи са малко вероятни. Ще духа слаб до умерен западен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е около 12°, на 2000 метра - около 5°.

В Сливен ще бъде слънчево със слаб вятър от югозапад. Минималната температура ще е 6°, а максималната 21°.

Снимка: pixabay.com

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