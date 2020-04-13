Важат ли мерките срещу пандемията в сливенския квартал "Надежда"

Сливен Медия преди 49 минути, брой четения: 51 Излъчване:преди 49 минути, брой четения: 51

"Нова телевизия" показа клип от сливенския квартал "Надежда". В него се вижда как десетки роми са излезли на улицата, за да се забавляват.

Няма сякаш сила, която да ги накара да спазват мерките, наложени заради пандемията от коронавирус - се казва във видеоклипа.

Дано да останат свободни места в болниците за хората, които все пак ги спазват, възкликна водещият на „Здравей, България“ по Нова телевизия Виктор Николаев.

"Сливен медия"

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