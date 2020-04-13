Лекари от цялата страна аплодираха хората, останали си вкъщи

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 28 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 28

В неделя, точно в 21:00 ч., екипите на много болници в страната излязоха пред лечебните заведения и аплодираха българите, които се вслушват в призивите им и си остават вкъщи. Жестът на благодарност е към хората, проявяващи отговорност и солидарност.

"Бъдете и Вие отговорни и солидарни, останете си вкъщи! Благодарим Ви!", написаха медиците от "Пирогов" във Facebook страницата на лечебното заведение.