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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Лекари от цялата страна аплодираха хората, останали си вкъщи

13 април 2020 09:21, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 28
Снимка на аплодиращите лекари

В неделя, точно в 21:00 ч., екипите на много болници в страната излязоха пред лечебните заведения и аплодираха българите, които се вслушват в призивите им и си остават вкъщи. Жестът на благодарност е към хората, проявяващи отговорност и солидарност.

"Бъдете и Вие отговорни и солидарни, останете си вкъщи! Благодарим Ви!", написаха медиците от "Пирогов" във Facebook страницата на лечебното заведение.

Източник: NOVA

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