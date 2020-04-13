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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Изписаха трети пациент, излекуван от коронавирус в Сливен

13 април 2020 09:36, Връзки с обществеността
Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 19 минути, брой четения: 12
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44-годишен пациент, който беше приет с диагноза Ковид-19 в края на март, е изписан от Отделението по инфекциозни болести към МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен. Той е дал отрицателна проба с PCR-тест и е поставен под домашна карантина за 28 дни. Това е третият излекуван пациент в Сливен, след като на 8 април бяха изписани мъж и неговата съпруга. Останалите 7 болни се подобряват. Тази седмица предстои да бъдат извършени проби и на някои от тях. Няма настанени нови пациенти с коронавирус в областната болница.

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