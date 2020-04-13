В Сливен има трети излекуван от коронавирус

Клуб на инвалидите-Сливен преди 22 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 27

Днес от Националния оперативен щаб съобщиха, че в Сливен има трети излекуван от коронавирус. От там уточниха, че излекуваният е мъж. Досега бяха излекувани първите двама заразени – семейство от квартал „Дружба“.

Припомняме, че общо 11 са доказаните случаи на коронавирус в Сливен. Има и един починал – жена на 44 години. 7 души остават за лечение в Инфекциозното отделение на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“.