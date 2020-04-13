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В Сливен има трети излекуван от коронавирус

13 април 2020 09:34, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 22 минути, брой четения: 27
МБАЛ "Д-р Иван Селимински" Сливен

Днес от Националния оперативен щаб съобщиха, че в Сливен има трети излекуван от коронавирус. От там уточниха, че излекуваният е мъж. Досега бяха излекувани първите двама заразени – семейство от квартал „Дружба“.

Припомняме, че общо 11 са доказаните случаи на коронавирус в Сливен. Има и един починал – жена на 44 години. 7 души остават за лечение в Инфекциозното отделение на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“.

Снимка: Станимир Петков

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