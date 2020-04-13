Задържаха 35-годишен, намушкал свой съселянин в село Тича

Сливен Медия преди 37 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 37 минути, брой четения: 19

Полицейски служители от участък „Ябланово“ при РУ-Котел са задържали 35-годишен мъж за причиняване на телесна повреда. На 12 април е получен сигнал за пострадал 42-годишен мъж в село Тича.

Около 09,30 часа той е бил намушкан с остър предмет в областта на гърдите. Прегледан е в ЦСМП-Котел, след което е транспортиран до МБАЛ-Сливен и настанен за лечение, без опасност за живота. След проведените незабавни издирвателни действия за извършеното престъпление е задържан 35-годишният И.И. криминално проявен от село Остра могила, общ.Котел. По случая е образувано досъдебно производство.