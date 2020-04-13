Хванаха 24-годишна от Сливен да управлява автомобил след употреба на наркотици

Сливен Медия преди 27 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 17

24-годишна жена, която управлява след употреба на наркотици, е установена от екип на група „Охрана на обществения ред“ при РУ-Сливен. На 11 април, около 21,50 часа, на ул.“Елисавета Багряна“ е извършена проверка на лек автомобил „Форд КА“, управляван от 24-годишната А.Р. от град Сливен. Пробата за употреба на наркотици е показала положителен резултат за марихуана.

По случая е образувано бързо производство.