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Хванаха 24-годишна от Сливен да управлява автомобил след употреба на наркотици

13 април 2020 11:00, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 27 минути, брой четения: 17
Хванаха 24-годишна от Сливен да управлява автомобил след употреба на наркотици

24-годишна жена, която управлява след употреба на наркотици, е установена от екип на група „Охрана на обществения ред“ при РУ-Сливен. На 11 април, около 21,50 часа, на ул.“Елисавета Багряна“ е извършена проверка на лек автомобил „Форд КА“, управляван от 24-годишната А.Р. от град Сливен. Пробата за употреба на наркотици е показала положителен резултат за марихуана.

По случая е образувано бързо производство.

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