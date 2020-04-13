Прокуратурата разследва Сидеров за подбуждане към нарушаване на мерките

Клуб на инвалидите-Сливен преди 12 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 12 минути, брой четения: 18

Районната прокуратура в София започна разследване за нарушаване на противоепидемиологичните мерки по повод изказването на лидера на Атака Волен Сидеров, става ясно от прессъобщение на институцията.

От държавното обвинение съобщават още, че досъдебното производство е за подбуждане към извършване на престъпление.

В телевизионно предаване, излъчено на 12 април 2020 г. Сидеров многократно призовава за нарушаване на заповед на министъра на здравеопазването във връзка с пандемията от новия коронавирус, се казва в съобщение от пресцентъра на прокуратурата.

Същите призиви са изпратени на средствата за масово осведомяване и под формата на прессъобщение със заглавие: „Излезте масово на Великден и докажете, че Бог е над Мутафчийски!“.

Разследването е възложено на разследващ полицай при СДВР-МВР.