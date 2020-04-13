Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прокуратурата разследва Сидеров за подбуждане към нарушаване на мерките

13 април 2020 12:07, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 12 минути, брой четения: 18
Волен Сидеров

Районната прокуратура в София започна разследване за нарушаване на противоепидемиологичните мерки по повод изказването на лидера на Атака Волен Сидеров, става ясно от прессъобщение на институцията.

От държавното обвинение съобщават още, че досъдебното производство е за подбуждане към извършване на престъпление.

В телевизионно предаване, излъчено на 12 април 2020 г. Сидеров многократно призовава за нарушаване на заповед на министъра на здравеопазването във връзка с пандемията от новия коронавирус, се казва в съобщение от пресцентъра на прокуратурата.

Същите призиви са изпратени на средствата за масово осведомяване и под формата на прессъобщение със заглавие: „Излезте масово на Великден и докажете, че Бог е над Мутафчийски!“.

Разследването е възложено на разследващ полицай при СДВР-МВР.

« предишнаследваща »


 