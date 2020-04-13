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На вниманието на работодателите
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
Във връзка с реализирането на Национална програма за заетост на хората с увреждания, АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ обяви конкурс за финансиране на проекти. Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство.
Отпускат се средства по 4 компонента:
Компонент 1:
Осигуряване на достъп до действащи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст.
Компонент 2:
Приспособяване на съществуващи работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст.
Компонент 3:
Оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, съответстващо на характера на тяхното заболяване.
Компонент 4:
Квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие на лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст.
Проектите се изготвят по Методика, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за хората с увреждания.
Необходимите документи за кандидатстване, както и самата процедура на конкурса, могат да се намерят в интернет страницата на АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ - https://ahu.mlsp.government.bg/ в рубрика „Проекти/програми”. Работодотелите, които проявяват интерес могат да получат допълнителна информация на телефон 02/931 80 95.