685 са потвърдените случаи на COVID-19 у нас, през днешния ден са доказани още 9

Сливен Медия преди 14 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 11

685 са потвърдените случаи на COVID-19 у нас, сочат данните на Националния оперативен щаб. През днешния ден са доказани още 9 нови случая, като 5 са в София и 4 в Стара Загора.

384 от заболелите са мъже и 301 са жени.

Регистрираните случаи по справка, предоставена от Националния оперативен щаб, са в областите както следва: Благоевград – 18; Бургас – 26; Варна – 24; Велико Търново – 9; Видин – 2; Враца – 2; Габрово – 2; Добрич – 12; Кърджали – 12; Кюстендил – 15; Ловеч – 2; Монтана – 18; Пазарджик – 15; Перник – 8; Плевен – 9; Пловдив – 35; Русе – 5; Силистра – 2; Сливен – 11; Смолян – 17; София – 406; Стара Загора – 23; Хасково – 8; Шумен – 4.

Починалите лица, при които е установен COVID-19, са 32. Днес в областната болница в Пазарджик е починал 43-годишен мъж от Пещера, при който е бил потвърден COVID-19. Мъжът е страдал от диабет и артериална хипертония.