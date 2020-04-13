Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Криминална хроника Ямбол - 13.04.2020 г.

13 април 2020 21:12, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 минути, брой четения: 19
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 13.04.2020 г.

 

В град Ямбол е установена 43-годишна жена, управлявала лек автомобил след употреба на наркотични вещества. Автомобилът е спрян за проверка на ул. „А. Кратунов“ в ранния следобед на 11 април. При извършената проверка на водача за употреба на наркотични вещества, техническото средство е отчело положителни данни за употреба на метамфетамини. По случая е образувано досъдебно производство в РУ-Ямбол.

Служители от РУ-Елхово разследват кражба от частен имот в село Гранитово. Вчера в полицията постъпил сигнал, че за времето от 14 март до 10 април, след счупване на катинари е проникнато в помощни постройки, собственост на местен жител, и е извършена кражба на две бормашини, удължители, маркучи за поливане и други инструменти. Местопроизшествието е посетено от дежурна оперативна група, образувано е дъсдебно производство.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

« предишна


 