Криминална хроника Ямбол - 13.04.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 19

Информационен бюлетин 13.04.2020 г.

В град Ямбол е установена 43-годишна жена, управлявала лек автомобил след употреба на наркотични вещества. Автомобилът е спрян за проверка на ул. „А. Кратунов“ в ранния следобед на 11 април. При извършената проверка на водача за употреба на наркотични вещества, техническото средство е отчело положителни данни за употреба на метамфетамини. По случая е образувано досъдебно производство в РУ-Ямбол.

Служители от РУ-Елхово разследват кражба от частен имот в село Гранитово. Вчера в полицията постъпил сигнал, че за времето от 14 март до 10 април, след счупване на катинари е проникнато в помощни постройки, собственост на местен жител, и е извършена кражба на две бормашини, удължители, маркучи за поливане и други инструменти. Местопроизшествието е посетено от дежурна оперативна група, образувано е дъсдебно производство.