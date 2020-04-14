Цитат на деня: Джоко Росич

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 18 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 18

Има загуби, които не се лекуват. Не е истина, че душата е безсмъртна. Всичко умира, остава само направеното, съграденото. Другото – престанеш ли да го мислиш и преживяваш умряло е. Но пък тъгата е най-красивото, най-градивното свойство на душата. Я се сети за едно велико нещо, дето да е направено в радост. Било книга, текст, картина. Тъгата е велико състояние!