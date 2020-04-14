Националният статистически институт стартира нова рубрика COVID-19.

Туида Нюз преди 27 минути, брой четения: 14 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 14

Националният статистически институт стартира нова рубрика COVID-19. В нея ще бъдат публикувани статистически данни, свързани с икономическите и социалните последици от разпространението на коронавируса. Информацията е представена в таблици, графики, картограми и инфографики. Съдържанието на рубриката непрекъснато ще се допълва и обновява.

По-подробна информация може да бъда намерена в сайта на НСИ https://www.nsi.bg/bg/node/18120/ .