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Националният статистически институт стартира нова рубрика COVID-19.

14 април 2020 09:11, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 27 минути, брой четения: 14
НСИ

Националният статистически институт стартира нова рубрика COVID-19. В нея ще бъдат публикувани статистически данни, свързани с икономическите и социалните последици от разпространението на коронавируса. Информацията е представена в таблици, графики, картограми и инфографики. Съдържанието на рубриката непрекъснато ще се допълва и обновява.

 

По-подробна информация може да бъда намерена в сайта на НСИ https://www.nsi.bg/bg/node/18120/ .

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