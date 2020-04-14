Излекуван е четвърти пациент с Covid-19 в Сливен

Сливен Медия преди 17 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 17 минути, брой четения: 26

Четирима са вече излекуваните от Covid-19 в Сливен. През последното денонощие от Интензивното отделение на областната болница е изписан пациент, който е дал отрицателна проба с PCR-тест и е поставен под домашна карантина.

Преди него Ковид-19 пребори семейството, което първо постъпи за лечение в здравното заведение и 44-годишен мъж.

Шест души остават за лечение.

Към момента с болничното лечение на пациентите с КОВИД-19 в Сливенска област са ангажирани областната МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ и Военната болница към ВМА в Сливен. При необходимост ще бъдат включени частните МБАЛ „Хаджи Димитър“ и ВМБАЛ „Царица Йоанна“.

До Националния оперативен щаб е изпратено предложение да бъде изследван за КОВИД-19 и здравния персонал в Сливен – лекари, спешни мобилни екипи, сестри, санитари и всички медици, ангажирани с диагностицирането и лечението на пациенти с коронавирусни инфекции.