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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Излекуван е четвърти пациент с Covid-19 в Сливен
Четирима са вече излекуваните от Covid-19 в Сливен. През последното денонощие от Интензивното отделение на областната болница е изписан пациент, който е дал отрицателна проба с PCR-тест и е поставен под домашна карантина.
Преди него Ковид-19 пребори семейството, което първо постъпи за лечение в здравното заведение и 44-годишен мъж.
Шест души остават за лечение.
Към момента с болничното лечение на пациентите с КОВИД-19 в Сливенска област са ангажирани областната МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ и Военната болница към ВМА в Сливен. При необходимост ще бъдат включени частните МБАЛ „Хаджи Димитър“ и ВМБАЛ „Царица Йоанна“.
До Националния оперативен щаб е изпратено предложение да бъде изследван за КОВИД-19 и здравния персонал в Сливен – лекари, спешни мобилни екипи, сестри, санитари и всички медици, ангажирани с диагностицирането и лечението на пациенти с коронавирусни инфекции.
"Дарик"