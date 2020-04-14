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Задържаха 43-годишен за взломна кражба от частен имот в Сливен

14 април 2020 10:37, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 38
Задържаха 43-годишен за взломна кражба от частен имот в Сливен

43-годишен мъж е задържан за взломна кражба от частен имот в град Сливен. За времето от 24 февруари до 3 април криминално проявеният Ж.В.(43г.) от град Сливен е проникнал в жилището на 42-годишна жена и е извършил кражба на телевизор, битова техника и покъщнина. Ж.В. е направил самопризнания.

Работата по досъдебното производство продължава.

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