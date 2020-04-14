Задържаха 43-годишен за взломна кражба от частен имот в Сливен

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 38 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 38

43-годишен мъж е задържан за взломна кражба от частен имот в град Сливен. За времето от 24 февруари до 3 април криминално проявеният Ж.В.(43г.) от град Сливен е проникнал в жилището на 42-годишна жена и е извършил кражба на телевизор, битова техника и покъщнина. Ж.В. е направил самопризнания.

Работата по досъдебното производство продължава.